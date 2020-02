Verkauf von Supermarktkette Real Der Schattensohn

Die bisherige Karriere des Felix Jewtuschenkow im Immobilienbereich lief nicht immer reibungslos. Bereits Mitte der 2000er Jahre hatte Felix mit 24 Jahren die Leitung der Bausparte von AFK Sistema, der Holding seines Vaters, übernommen. Das Geschäft schien bombenfest. Die Immobilienpreise in Moskau explodierten. AFK baute Bürotürme und teure Wohnanlagen, restaurierte altehrwürdige Hotels und Kaufhäuser. In einem seiner wenigen Interviews träumte der Jewtuschenkow-Sprössling davon, den Baukonzern seines Vaters zu einem Immobilienunternehmen nach westlichem Vorbild umzubauen. Mit der Finanzkrise 2008 kam jedoch das Aus. In Moskau brachen die Preise ein, die Schuldenlast war nicht mehr zu bedienen. Die Sparte ging am Ende für symbolische zwei Euro an die Staatsbank VTB.