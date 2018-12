Vor Fusion mit Karstadt Kaufhof dämmt im letzten eigenen Quartal Umsatzminus und Verlust ein

HBC-Chefin Helena Foulkes hatte erklärt, der neue Warenhausriese schaffe Werte für die HBC-Aktionäre. Zudem könne sich HBC nun auf das Geschäft in Nordamerika konzentrieren. Doch dem aktivistischen Aktionär Land&Buildings geht das nicht weit genug: HBC solle auch die restlichen Anteile am Europa-Geschäft an Signa und Karstadt verkaufen, hatte der Fonds gefordert, der im Juli 2017 eine HBC-Beteiligung von fünf Prozent gemeldet hatte.