Vorwurf von Exil-Uiguren: Frankreich untersucht mögliche Zwangsarbeit bei Modefirmen in China

Das Unternehmen Uniqlo teilte der Nachrichtenagentur AP am Freitag mit, es werde vollständig mit den Behörden zusammenarbeiten, „um zu bekräftigen, dass es in unseren Lieferketten keine Zwangsarbeit gibt“. Skechers hatte zuvor Zwangsarbeit durch regelmäßige Prüfungen seiner Einrichtungen in China eigenen Angaben zufolge ausgeschlossen. Inditex teilte auf seiner Webseite mit, dass das Unternehmen einen „Nulltoleranz-Ansatz gegenüber Zwangsarbeit in irgendeiner ihrer Erscheinungsformen“ habe.