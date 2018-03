Warenhauskette: Kaufhof muss sich mit Plänen für neuen Tarifvertrag gedulden

DüsseldorfDie defizitäre Warenhauskette Kaufhof muss sich mit ihren Plänen für Tarifverhandlungen über Einschnitte bei Löhnen und Gehältern weiter gedulden. Die Tarifkommission der Gewerkschaft Verdi werde am 13. April über ein Gutachten zur wirtschaftlichen Lage des Kaufhofs und die Sanierungspläne des Managements beraten, heißt es in einer Verdi-Mitteilung an die Kaufhof-Beschäftigten, die der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag. Auf dieser Grundlage solle dann entschieden werden, ob die Gewerkschaft in Verhandlungen über einen Tarifvertrag eintritt oder nicht. Das Kaufhof-Management hatte im vergangenen Oktober Gespräche über einen neuen Tarifvertrag gefordert, der für die Beschäftigten Einschnitte bringen soll.