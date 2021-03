Welthandel: Frachter hängt immer noch im Suezkanal fest

Spezialisten wollen am Samstag mit Hilfe der Gezeiten einen Versuch unternehmen, das im Suezkanal festsitzende Containerschiff „Ever Given“ wieder flott zu bekommen. Mindestens zehn Schlepper seien im Einsatz, am Ufer und am Boden des Kanals nahe dem Schiffsbug werde Sand abgegraben, sagte Reedereichef Yukito Higaki am Freitagabend. Man hoffe, dass die „Ever Given“ freikomme, wenn das Wasser nach der Flut wieder sinke. Sollte das nicht funktionieren, müsse man Container abladen, damit sie leichter wird.