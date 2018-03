Zucker ist out: Gewinneinbruch bei PepsiCo

PurchaseDie Flaute im Softdrinkgeschäft und die US-Steuerreform haben dem US-Lebensmittelhersteller PepsiCo im vergangenen Jahr einen Gewinneinbruch beschert. Das Ergebnis knickte um fast ein Viertel auf 4,9 Milliarden US-Dollar (4 Milliarden Euro) ein, wie der Konzern am Dienstag in Purchase im Bundesstaat New York mitteilte.