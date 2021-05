Zuganbieter Eurostar erhält Rettungspaket von 250 Millionen Pfund

Der finanziell angeschlagene Eurotunnel-Zuganbieter Eurostar kann vorerst aufatmen. Die Anteilseigner hätten ein Rettungspaket in Höhe von 250 Millionen Pfund geschnürt, teilte die Mehrheitsaktionärin, die staatliche französische Eisenbahngesellschaft SNCF, am Dienstag mit. Eurostar hatte zuvor gewarnt, dass es ums Überleben kämpfe, vor allem wegen stark gesunkener Passagierzahlen in der Corona-Pandemie.