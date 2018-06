Abgasmanipulation: Daimler widerspricht Bericht über drei Millionen verdächtige Mercedes-Diesel

„Bild“ hatte unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet, es gehe europaweit um drei Millionen Fahrzeuge, davon eine Million in Deutschland, die unter dem Verdacht der Abgasmanipulation stünden. Daimler prüfe in Kooperation mit dem Kraftfahrt-Bundesamt, ob in diesen Autos eine illegale Abschalteinrichtung installiert sei.