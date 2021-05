Airlines Lufthansa kauft je fünf Flugzeuge bei Airbus und Boeing

Die Lufthansa investiert trotz ihrer schwierigen Lage in der Corona-Krise in neue Langstreckenjets von Airbus und Boeing. Der Vorstand habe den Kauf von fünf Airbus A350 und fünf Boeing 787 „Dreamliner“ beschlossen, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Montagabend in Frankfurt mit.