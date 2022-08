Auftragsplus Knorr-Bremse spürt Krieg und Pandemie

Der Nutzfahrzeug- und Zugausrüster Knorr-Bremse spürt die Folgen des Ukraine-Kriegs und die Corona-Einschränkungen in China. Der operative Gewinn ging im ersten Halbjahr auf 365 Millionen Euro von 495 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der mit den internationalen Sanktionen verbundene Rückzug aus dem Russland-Geschäft sowie die schwierige Marktlage in China belasteten spürbar das Geschäft, sagte Knorr-Bremse-Chef Frank Markus Weber.