Auto-Absatz Pkw-Neuzulassungen in der EU sinken um fast ein Drittel

In den größten Automärkten fiel der Absatzrückgang nun teils stärker aus als im EU-Schnitt. In Italien brachen die Neuzulassungen im Oktober um 35,7 Prozent, in Deutschland um 34,9 Prozent und in Frankreich um 30,7 Prozent ein. In Spanien wurden 20,5 Prozent weniger Autos neu zugelassen als ein Jahr zuvor.