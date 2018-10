Autobauer Schwaches Geschäft von Jaguar und Land Rover drückt Mutter Tata

FrankfurtEin Absatzrückgang der britischen Tochter Jaguar/Land Rover brockt dem indischen Autobauer Tata Motors den größten Kurssturz seit sechs Jahren ein. Die Aktien fielen am Dienstag zeitweise um knapp 20 Prozent auf ein Sieben-Jahres-Tief von 170,30 Rupien. Dabei wechselten bis kurz vor Handelsschluss in Mumbai rund zehn Mal so viele Tata-Titel den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.