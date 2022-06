Autoindustrie: „Qualität nicht wie sie sein sollte“ – Stellantis-Chef Tavares macht Opel Druck

Stellantis-Chef Carlos Tavares hat sich in einem Interview unzufrieden mit der Qualität bei der deutschen Tocher Opel geäußert. Die drei inländischen Opel-Werke in Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern seien nicht ausreichend wettbewerbsfähig, sagte Tavares der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ laut Vorabbericht. „Sie haben noch einen weiten Weg vor sich. Harte Arbeit, einschließlich der Produktionsqualität.“ Auch Kunden beschwerten sich. Die Qualität werde zwar besser, aber sie sei noch nicht so gut, wie sei sein sollte.