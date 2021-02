Automarkt: Britischer Autoabsatz bricht im Januar auf Niveau von 1970 ein

In Großbritannien ist der Absatz der von der Coronakrise arg gebeutelten Autobranche auf den niedrigsten Januar-Wert seit 1970 eingebrochen. Die Neuzulassungen sanken zum Jahresanfang um 39,5 Prozent auf 90.249 Fahrzeuge, wie der Branchenverband Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) am Donnerstag mitteilte.