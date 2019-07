Autowaschanlagen: Washtec senkt Wachstumsprognose für das laufende Jahr

AugsburgDer Hersteller von Autowaschanlagen Washtec hat seine Geschäfts-Prognosen für das laufende Jahr gesenkt. So erwartet der SDax-Konzern – anders als zuvor – kein deutliches Wachstum mehr bei Umsatz und Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit), wie er am Freitagabend in Augsburg mitteilte.