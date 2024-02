Autozulieferer: Familie Schaeffler gibt vor Vitesco-Übernahme Macht ab

Beim Auto- und Industriezulieferer Schaeffler gibt die Eigentümerfamilie zum ersten Mal einen Teil der Macht ab. Aufsichtsratschef Georg Schaeffler und seine Mutter Maria- Elisabeth Schaeffler-Thumann stimmten am Freitag auf einer außerordentlichen Hauptversammlung in Herzogenaurach der Umwandlung der bisher stimmrechtslosen Vorzugsaktien in Stammaktien zu. Auch 99,88 Prozent der Vorzugsaktionäre stimmten dem zu, wie Georg Schaeffler mitteilte.