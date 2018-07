Autozulieferer: Handelsstreit verunsichert Autozulieferer ZF Friedrichshafen

Um das Wachstum anzukurbeln, suche ZF Friedrichshafen nach zusätzlichen Kompetenzen in Software und beim autonomen Fahren, auch durch Zukäufe. Ein eigenes Auto zu bauen, komme aber nicht in Frage. Einen neuen Anlauf zum Kauf des schwedischen Kupplungs-Herstellers Haldex schloss ZF am Montag aus.