Autozulieferer: Hella erwartet Verlust – und streicht die Dividende

Der nordrhein-westfälische Autozulieferer Hella macht sich im laufenden Geschäftsjahr 2019/20 wegen der Coronakrise auf einen dreistelligen Millionenverlust gefasst. Wegen der deutlich eingetrübten Aussichten für die Autoindustrie in den kommenden Jahren schreibt der Scheinwerfer-Spezialist in der Bilanz für 2019/20 (per Ende Mai) rund 500 Millionen Euro ab.