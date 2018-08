Autozulieferer: Leoni enttäuscht mit hohen Investitionskosten die Anleger

Der künftige Leoni-Chef Aldo Kamper tritt am 1. September sein Amt an und muss das Vertrauen in den Autozulieferer, der vor zwei Jahren in eine Krise unter anderem wegen eines Betrugsfalls gestürzt war, wieder aufbauen. Sein Vorgänger Dieter Belle war im Januar vorzeitig in Ruhestand gegangen. Große Anstrengungen wird es das Unternehmen unter der Führung des früheren Osram-Managers kosten, mit den frei verfügbaren Mitteln wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen.