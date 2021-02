Autozulieferer: Schaeffler rechnet mit Auftragsboom bei E-Mobilität

Der Autozulieferer rechnet mit einer kräftigen Nachfrage nach Produkten für die E-Mobilität und hebt seine Prognose für künftige Aufträge in diesem Bereich an. „Ab 2022 rechnen wir mit jährlichen Aufträgen in der Größenordnung von zwei bis 2,5 Milliarden Euro“, sagte Matthias Zink, Schaeffler-Vorstand Automotive Technologies, der „Automobilwoche“. Zuletzt hatte der Zulieferer von einem Volumen zwischen 1,5 bis zwei Milliarden Euro jährlich gesprochen. „Diesen Wert werden wir schon 2020 trotz der Corona-Pandemie übertreffen“, sagte Zink.