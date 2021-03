Autozulieferer: Schwächelndes Auto-Geschäft belastet Rheinmetall

Rheinmetall ist wegen schwacher Geschäfte in der von der Coronakrise gebeutelten Autozulieferung knapp an einem Verlust vorbeigeschrammt. Netto blieb 2020 gerade mal eine Million Euro übrig nach einem Gewinn von 354 Millionen Euro 2019, wie der Düsseldorfer Traditionskonzern am Donnerstag mitteilte.