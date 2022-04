BASF in Ludwigshafen Wie systemrelevant ist ein einziger Konzern?

Wie stark die Abhängigkeiten im BASF-Verbundsystem sind, zeigt das Beispiel Ammoniak, einer wichtigen Grundchemikalie. Allein die BASF stellt jährlich 1,7 Millionen Tonnen her – und damit rund 70 Prozent der produzierten Ammoniak-Menge in Deutschland. Ammoniak ist stark riechendes, farbloses und giftiges Gas, das zu Tränen reizt und erstickend wirkt. Vor allem aber ein unverzichtbarer Grundstoff für die Herstellung von Düngemitteln. Vor fast hundert Jahren errichtete die BASF die erste kommerzielle Fabrik, um Ammoniak in größerem Maßstab herzustellen. An der Entwicklung des dafür wegweisenden Verfahrens war der BASF-Chemiker und spätere Vorstandsvorsitzende Carl Bosch beteiligt. Bis heute produziert die BASF in Ludwigshafen Ammoniak.