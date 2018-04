Batteriehersteller: Varta startet mit Ergebnissprung ins Jahr

In den ersten drei Monaten bis Ende März erhöhte das Unternehmen seinen Umsatz um 12 Prozent auf knapp 68,3 Millionen Euro, wie die Varta AG am Mittwoch in Ellwangen mitteilte. Der Gewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als das Doppelte auf rund 8 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr rechnet Varta mit einem „signifikant positiveren“ Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr. Konzernchef Herbert Schein nannte die Entwicklung der Profitabilität besonders erfreulich.