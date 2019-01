Bayern Die Profiteure des Schneechaos

Gesperrte Straßen, geschlossene Schulen, Katastrophenfall in fünf Landkreisen: Seit Anfang Januar halten Schneemassen die Menschen in Teilen Bayerns in Atem. Freiwillige haben mehr als tausend Häuserdächer von der Schneelast befreit, Winterdienste sind im Dauereinsatz – und mancher Unternehmer frohlockt.