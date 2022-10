Beteiligungsholding: Indus schickt Autozuliefer-Tochter SMA in die Insolvenz

Die Beteiligungsholding Indus schickt ihre schwäbische Autozuliefer-Tochter SMA Metalltechnik in die Insolvenz und muss deshalb ihre Gewinnprognose noch einmal eindampfen. „Es ist SMA nicht gelungen, die notwendigen Anpassungen der bestehenden Lieferverträge (mit den Großkunden) zu erreichen“, erklärte der Konzern am Montag in Bergisch Gladbach bei Köln.