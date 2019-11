Bieterkampf um Aufzugsparte Kone lockt Thyssenkrupp mit Milliarden

Wenn sich Finnen einmal etwas in den Kopf gesetzt haben, lassen sie nicht mehr locker. Darauf können Manager des Düsseldorfer Energiekonzerns Uniper so manches Klagelied anstimmen. Obwohl in Düsseldorf nicht willkommen, gab das staatliche Energieunternehmen Fortum mit Sitz im finnischen Espoo solange keine Ruhe, bis es die Mehrheit an Uniper in der Tasche hatte. Nach mehreren Jahren war es schließlich erfolgreich.