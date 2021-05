Biogas-Investment „UDI spielt mit der Angst der Anleger“

WirtschaftsWoche: Herr Schröder, diese Woche teilte die UDI-Gruppe aus Nürnberg rund 7000 Anlegern per Brief mit, dass einer Gesellschaft von UDI die Insolvenz drohe. Könnten nun auch weitere Gesellschaften von UDI Probleme bekommen?

Kai Schröder: Ertragreiche Unternehmen oder Konzerne geraten über Nacht kaum in eine Insolvenz. Eine Insolvenz ist in der Regel das Ende einer Kette von vielen Fehlentscheidungen der Geschäftsführung. Die Bilanz der UDI zeigt, dass es sich hier aber eben nicht um einen ertragreichen Konzern handelt. Vielmehr werden seit Jahren hohe Verluste geschrieben. Spätestens seit 2017 sehen wir anhand der öffentlichen Bilanzen, dass die Projektgesellschaften der UDI Verluste schreiben und somit nicht die versprochenen Renditen für die Anleger erwirtschaften.