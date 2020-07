Biotech-Unternehmen Biontech nutzt starken Kursverlauf für Kapitalerhöhung

Das Mainzer Biopharma-Unternehmen Biontech will den starken Kursverlauf nutzen und sich an der Börse Geld besorgen. So will das derzeit bei Anlegern stark gefragte Unternehmen bis zu knapp 6,7 Millionen Aktien verkaufen, wie Biontech am Dienstag in Mainz mitteilte. Teil des Angebots sind sogenannte ADS (American Depository Shares), die als Platzhalter für Stammaktien der Gesellschaft fungieren und an US-Börsen handelbar sind. Die Zahl der Aktien würde damit um rund drei Prozent steigen.