Britischer Rüstungskonzern: BAE Systems verdient wegen Abschreibung weniger

LondonEine millionenschwere Abschreibung hat dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern BAE Systems 2017 einen Gewinnrückgang eingebrockt. Nach dem im Herbst eingeleiteten Stellenabbau will der Hersteller von Kampfjets, Panzern und U-Booten im neuen Jahr mit einer gestrafften Organisation wieder nach vorne kommen, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Wachsende Rüstungsbudgets in mehreren Ländern lassen BAE-Chef Charles Woodburn hoffen. Dies sollte auch zu hohen Dividenden an die Aktionäre führen.