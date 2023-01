Chemie-Branche: Brenntag will US-Rivalen Univar doch nicht übernehmen

Auch bei Univar stemmte sich ein Investor gegen die bilateralen Gespräche mit Brenntag. Der US-Hedgefonds Engine Capital forderte den Vorstand von Univar in einem offenen Brief auf, einen formalen Verkaufsprozess aufzusetzen, in dem auch andere Bieter in Frage kämen. Damit ließe sich der Preis auf 38 bis 44 Dollar je Aktie steigern. Am vergangenen Freitag schloss die Univar-Aktie bei 31,80 Dollar.