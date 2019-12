Chemiebranche Insgesamt rund 45 Milliarden Dollar wert: Dupont fusioniert Ernährungssparte mit Konkurrent

Das zusammengeschlossene Unternehmen werde dabei insgesamt mit 45,4 Milliarden US-Dollar (40,77 Milliarden Euro) bewertet, teilte Dupont am späten Sonntagabend in New York mit. Da der Wert der Dupont-Sparte in der Transaktion mit 26,2 Milliarden Dollar veranschlagt wird, werden die Aktionäre des Konzerns nach dem Zusammenschluss 55,4 Prozent der Anteile des neuen Unternehmens halten.