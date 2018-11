Chemiekonzern Niedrigwasser im Rhein beeinträchtigt BASFs Kunststoffproduktion

DüsseldorfDer Chemiekonzern BASF stoppt wegen des niedrigen Rheinpegels seine Produktion des Kunststoffvorproduktes TDI am Stammsitz Ludwigshafen. Der Rhein sei auf einem historischen Tiefstand, was zu Einschränkungen beim Transport per Schiff führe, begründete der Konzern am Montag den Schritt.