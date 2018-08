Chinesischer Autobauer: Daimler-Großaktionär Geely schafft Gewinnsprung dank SUV-Boom

Trotz des langsameren Wachstums am gesamten Pkw-Markt in China schraubte der Autobauer sein Absatzziel für 2018 nach oben. Das Management sei sehr zuversichtlich, die Marke von 1,58 Millionen verkaufte Fahrzeuge zu erreichen und sie wahrscheinlich zu übertreffen, teilte das chinesische Unternehmen am Mittwoch mit.