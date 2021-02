Chipindustrie: Chipfirma Dialog: Renesas erwägt milliardenschweres Kaufangebot

Der japanische Halbleiterkonzern Renesas zeigt nach Angaben von Dialog Semiconductor Interesse an einer Übernahme des schwäbisch-britischen Chip-Entwicklers. Renesas habe ein Angebot von 67,50 Euro je Aktie in Aussicht gestellt, teilte Dialog am Sonntag mit und bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg.