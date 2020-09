Corona-Tests Abstrich im Campervan

Der Caravan-Hersteller Erwin Hymer Group plant, in Wohnmobilen Labors einrichten. Ein Testlauf in einem Campervan – gemeinsam mit dem Laborausrüster Waldner – startete kürzlich. „100 bis 120 Tests am Tag sind pro Wohnmobil möglich“, sagt Waldner-Geschäftsführer Joerg Hoffmann. Das mobile Angebot richtet sich etwa an Schulklassen, Unternehmen oder Pflegeheime. Während die Hymer Group das Wohnmobil stellt, bringt der Laborspezialist Waldner sein Analytik-Know-how ein.