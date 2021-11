Covid-19 Welches Corona-Medikament macht das Rennen?

Das Antikörper-Medikament des Schweizer Pharmakonzerns Roche und seines US-Partners Regeneron soll infizierten Patienten (ab 12 Jahre) helfen, die ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Das Mittel, das intravenös verabreicht wird, muss im frühen Stadium der Erkrankung eingesetzt werden. In einer Studie mit über 1000 Probanden wurden weniger als ein Prozent der mit Ronapreve behandelten Patienten stationär aufgenommen – in der Vergleichsgruppe, die ein Placebo erhielt, waren es über drei Prozent. Ronapreve kann auch zur Prävention von Familienmitgliedern eingesetzt werden, die mit einer infizierten Person in einem Haushalt leben. Das Mittel ist bereits in Australien, Großbritannien, Brasilien, Kanada, Japan und den USA zugelassen. Auch in Deutschland wurde es bereits in speziellen Fällen eingesetzt. Im Oktober 2020 wurde der damalige US-Präsident Donald Trump erfolgreich mit dem Antikörper-Cocktail behandelt. Die europäische Arzneibehörde EMA hat das Mittel inzwischen zugelassen.