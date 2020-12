Curevac-Gründer Ingmar Hoerr „Ich dachte, der KGB hätte mich entführt“

Im Juni ist dann der Bund mit 300 Millionen Euro bei Curevac eingestiegen. Konnten Sie das verfolgen?

Zum Teil. Es kamen ja dann auch noch andere Investoren hinzu, etwa der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline oder der katarische Staatsfonds. Nachdem ich aus dem Koma erwacht und wieder klar war, hat mich unser Vorstandsvorsitzender Franz-Werner Haas, der für mich eingesprungen war, darüber telefonisch auf dem Laufenden gehalten. Ich musste dann noch bis August in der Reha-Klinik bleiben. Wenige Tage nach meiner Heimkehr

ging Curevac in den USA an die Börse.. Ich bin dann in die Firma gefahren und warmherzig empfangen worden. Unser Hauptinvestor Dietmar Hopp war zugeschaltet, hat eine Ansprache gehalten und gesagt, es sei ein großes Geschenk, das ich wieder dabei bin. Das hat mich sehr bewegt. Am meisten gefreut hat mich aber, hautnah zu erleben, welche großartige Leistung das Team um Franz-Werner Haas und die ganze CureVac Familie in meiner Abwesenheit vollbracht haben.