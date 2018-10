Dank Krebsarzneien US-Pharmariesen steigern Gewinn kräftig

FrankfurtDas Geschäft mit neuen Krebsimmuntherapien beflügelt die US-Pharmariesen Merck & Co und Bristol-Myers Squibb. Beide Unternehmen konnten ihren bereinigten Gewinn im dritten Quartal unerwartet kräftig steigen und hoben am Donnerstag ihre Jahresziele an. Die Immuntherapie von Krebs ist das am schnellsten wachsende Feld im jährlich 100 Milliarden Dollar schweren Markt für Krebsmedikamente.