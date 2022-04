Debatte um einen Öl-Boykott „Wir können nicht einfach Öl aus Arabien oder Australien raffinieren“

Wieso das?

Zusätzliche logistische Flexibilität kostet Geld. Bei Kraftstoffen und Heizölen handelt es sich um hochgradig durchstandardisierte Produkte und optimierte logistische Systeme. Diesel in Italien hat die gleiche Qualität wie Diesel in Deutschland. Bei solchen Produkten kommt es ausschließlich auf den Preis an, auf „lowest cost of production“. In gewisser Weise sind wir Verbraucher verwöhnt, weil alle Strukturen auf diese Prinzipien ausgerichtet sind. So sind die Prozesse bei PCK auf die Verarbeitung von Russland-Öl perfekt abgestimmt.