Der große Mangel Wirtschaft und Verbraucher in der Engpassfalle

- Enge Transportkapazitäten und der weite Weg aus China: Jenseits von Material und Arbeitskräften ist der globale Lieferverkehr selbst zum sprichwörtlichen Flaschenhals geworden. Für die lange Zeit darbende Schifffahrt mag der Frachtboom eine gute Sache sein - für Kunden, die nach gerissenen Corona-Lieferketten stabile Transportwege brauchen, bedeuten die knappen Container neuen Druck. Am südchinesischen Meer mussten im Sommer Terminals wegen weiterer Corona-Fälle vorübergehend schließen. Vor einigen großen Häfen gab es Staus, während anderswo Schiffe fehlten – mit der Folge gefährlicher Verzögerungen für die weltweite „Just-in-time“-Produktion und Belieferung der Verbraucher.



