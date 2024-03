Deutschlands größter Agrarhändler: Schafft BayWa die Kurskorrektur?

„Wir nutzen das Jahr 2024 zur Konsolidierung. Dafür schauen wir uns aktuell jede unserer über 500 Beteiligungen an und definieren Wachstumsfelder, Optimierungsfelder sowie Geschäftsfelder, von denen sich die BayWa trennen will“, kündigte Pöllinger am Donnerstag vor der Bilanzpressekonferenz an. „Zukünftig muss jede Einheit für sich profitabel sein.“ In diesem Jahr solle die BayWa wieder schwarze Zahlen schreiben.