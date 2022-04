Die Firma als Hobby: Sägenpionier Stihl wird 90

Als Stihl vor über 60 Jahren in das väterliche Unternehmen einstieg, ging es dort bescheiden zu. Er zog in das Büro seiner Schwester Eva, weil es keinen anderen Platz gab. Diese aus der Not geborene Bürogemeinschaft hielt dann über Jahrzehnte. Eva Mayr-Stihl, die lange wichtige Aufgaben wie die Finanzen und das Controlling inne hatte, starb am Samstag im Alter von 87 Jahren. Das Tagesgeschäft hat die Familie schon vor zwanzig Jahren an Manager übergeben. Beirat und Aufsichtsrat werden jedoch von Stihls Sohn Nikolas geführt.