Dieselskandal Dieselpaket könnte Autobauer zwölf Milliarden Euro kosten

Wenn der Wertverlust der alten Diesel bei der Inzahlungnahme zusätzlich ausgeglichen werde, „ist von einer hohen Nachfrage der berechtigten Teilnehmer in den Regionen auszugehen“, betonte Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Wenn umgerüstete Fahrzeuge mit gesenktem Stickoxid-Ausstoß von Fahrverboten ausgenommen würden, könnte sich das positiv auf Restwerte und auf Umrüstquoten auswirken.