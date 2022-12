E-Fahrzeugmarkt: Volkswagen weitet Zusammenarbeit mit Umicore auf Kanada aus

Für seine Batteriepläne in Kanada weitet Volkswagen die Zusammenarbeit mit dem Partner Umicore aus. Mit dem belgischen Materialtechnologie-Konzern sei ein strategisches Lieferabkommen über Kathodenmaterial für die künftige Zellfertigung der Batterietochter PowerCo in Nordamerika geschlossen worden, teilten die Wolfsburger am Donnerstag mit. Parallel startet der Konzern die Suche nach einem Standort für eine erste Batteriezellfabrik außerhalb Europas.