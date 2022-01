Einschätzung einer prominenten Virologin Pfizer-Medikament wirkt gegen Omikron am besten

Als Favorit sieht die erfahrene Virologin, die unter anderem das Biotechunternehmen AiCuris gründete, das Pfizer-Präparat an: „Paxlovid scheint mir momentan das Beste zu sein“, so Rübsamen-Schaeff gegenüber der WirtschaftsWoche. Eine Million Packungen hat die Bundesregierung vor wenigen Tagen bereits bestellt; schon im Januar könnte das Mittel verfügbar sein. Laut Studien aus der Zeit vor Omikron senkt die Coronapille von Pfizer das Risiko eines Krankenhausaufenthaltes um 89 Prozent. Derzeit werden in den Kliniken und Arztpraxen bereits Medikamente von Merck & Co., GlaxoSmithKline sowie Gilead eingesetzt.