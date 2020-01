Elektroauto VW-Vorstand: ID.3 kann im Sommer starten

Die Auslieferungen an einige Händler seien „in den ersten Wochen nicht perfekt gelaufen. Jetzt geht es mit Vollgas in den Markt. Der Golf ist jetzt im Plan.“ Bei einigen Niederlassungen werde es eine „Nachpremiere“ des Modells geben. VW will seine Vertragshändler schrittweise auch in ein digitales E-Commerce-System integrieren, das Schnittstellen zu den Kunden schaffen soll.