Ema-Zulassung: Biontech erhält grünes Licht für Impfstoffproduktion in Marburg

Biontech wird bald auch aus seinem neuen Werk im hessischen Marburg Corona-Impfstoff ausliefern können. Die Europäische Arzneimittelbehörde Ema hat die Zulassung für die Nutzung des dort produzierten Wirkstoffs erteilt. Biontech kann nun erste Produktchargen des Impfstoffs an Partnerstandorte zur sterilen Abfüllung und Fertigstellung liefern, wie das Mainzer Biotechunternehmen am Freitag mitteilte. Die ersten Chargen des in Marburg hergestellten Impfstoffs sollen voraussichtlich in der zweiten Aprilhälfte ausgeliefert werden.