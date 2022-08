Energiepreisschock für Industrie Droht Deutschland eine Abwanderungswelle?

Dass Energie so eine große Rolle in den Überlegungen von Töpfer spielt, liegt an der Produktion des Unternehmens. Für das Wachstum der Kristalle braucht die Firma große Mengen an Elektroenergie, deren Preis sich auf dem Strommarkt zuletzt verdreifacht hat. Gleichzeitig ist die Firma abhängig von Subventionen für Strom, beispielsweise über die Befreiung der Stromsteuer oder früher die Befreiung von der EEG-Umlage. Darauf will man sich bei Hellma in Zukunft nicht mehr verlassen. Denn während die Energieversorgung in Deutschland einer „undurchschaubaren und unkalkulierbaren Preisbildung“ unterliege, finde man in Schweden stabile Verhältnisse, schreibt das Unternehmen. Dort würde Atomkraft zusammen mit Wasserkraft für konstante Preise sorgen. In Schweden sei der Strom deshalb rund 15 Cent je Kilowattstunde günstiger als in Deutschland, langfristig dürften es etwa 10 Cent je Kilowattstunde sein.