Energietechnik-Konzern Siemens Energy kassiert Ergebnisprognose – Probleme bei Gamesa

Gamesa musste im dritten Geschäftsquartal (per Ende Juni) überraschend Verluste hinnehmen. In einer Telefonkonferenz am Donnerstag hieß es, dass vor allem das seit längerer Zeit schwächelnde Geschäft an Land (Onshore) belastet habe. So kommt es zu höheren Anlaufkosten für die neue Plattform 5X. Insbesondere Brasilien, das viele Aufträge für die Plattform vergeben hat, ist betroffen. Da es dort wegen der Pandemie auch zu Lieferschwierigkeiten kommt, gibt es weitere Verzögerungen. Brasilien gehört zu den Wachstumsmärkten im Windgeschäft, ebenso wie Indien. Auch dort kämpft Gamesa mit Problemen – die Wende zu schaffen sei „herausfordernd“, sagte Konzernchef Andreas Nauen. Robust läuft dagegen das Geschäft mit Anlagen auf See (Offshore) sowie der Service.