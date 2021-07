Energietechnik-Konzern Siemens Energy verfehlt wegen Gamesa Gewinnprognose

Siemens Gamesa plagen nach eigenen Angaben hohe Rohmaterial-Preise und Schwierigkeiten beim Hochlauf der neuen Generation von Windkraftanlagen an Land, 5.X. Vor allem in Brasilien sorge die Corona-Pandemie für Nachschub- und Ausführungsprobleme, die die Kosten nach oben trieben. Die Tochter von Siemens Energy musste deshalb die Erwartungen für die – bereits um Sondereffekte bereinigte – Umsatzrendite vor Steuern und Zinsen (Ebit) auf null bis minus ein Prozent senken. Bisher war Siemens Gamesa von einer positiven Ebit-Marge von drei bis fünf Prozent ausgegangen. Auf unrentable Projekte wie in Brasilien schreibt Siemens Gamesa 229 Millionen Euro ab. Im Jahr zuvor hatte die Siemens-Energy-Tochter mit einer Rendite von minus 2,5 Prozent ebenfalls rote Zahlen geschrieben.